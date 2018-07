Was soll das sein

Foto: dpa/Martin Meissner

Moskau. Für ihre Protestaktion beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau sind drei Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot zu jeweils zwei Wochen Haft verurteilt worden. Veronika Nikulschina, Olga Kuratscheva und Pjotr Wersilow müssten 15 Tage in Polizeigewahrsam bleiben, entschied ein Moskauer Gericht laut einem Bericht des von Wersilow gegründeten Nachrichtenportals »Mediazona« am Montag. Außerdem wurde ihnen für drei Jahre der Besuch von Sportveranstaltungen untersagt.

Nikulschina, Kuratscheva, Wersilow und Pachtusowa waren bei dem Finale am Sonntag während des WM-Endspiels zwischen Frankreich und Kroatien in Polizeiuniformen auf das Spielfeld im Moskauer Luschniki-Stadion gerannt. Das Spiel wurde kurz unterbrochen. Pussy Riot bekannte sich zu der Flitzer-Aktion und stellte zugleich mehrere politische Forderungen - unter anderem ein Ende von Festnahmen bei friedlichen Protesten. AFP/nd

