Soziales:

Rund um die Pflege - Wie wird die Hilfe beim Duschen bezahlt? Zusätzliche Gelder für Pflegebedürftige sind für vieles gedacht, aber nicht für alles verwendbar. Frau M. hat Pflegegrad 3 und wird zu Hause von ihrer 60-jährigen Tochter versorgt. Die 125 Euro, die ihr neben dem Pflegegeld als monatlicher Entlastungsbetrag zustehen, würde sie gern für einen ambulanten Dienst verwenden, der beim Waschen und Duschen hilft. »Der Entlastungsbetrag ist zwar vielseitig verwendbar, aber bei den Pflegegraden 2 bis 5 nicht für die Unterstützung bei der Körperpflege«, erklärt dazu Claudia Calero von der bundesweiten Compass Pflegeberatung. »Dafür können jedoch die Mittel für sogenannte Sachleistungen eines ambulanten Dienstes genutzt werden. Bei Pflegegrad 3 sind das 1298 Euro im Monat.« Weitere Hinweise werden wird im nd-ratgeber erläutert.

Arbeit:

Urteile zu Leiharbeitnehmern und Rufbereitschaft bei der Feuerwehr. Eine Leiharbeitsfirma kann einem Arbeitnehmer nicht ohne Weiteres kündigen, wenn sie vorübergehend keine Einsatzmöglichkeit für den Mitarbeiter hat. Und: Ein Feuerwehrmann klagt auf rund 5600 Stunden Freizeitausgleich, weil ihm die Rufbereitschaft nicht als volle Arbeitszeit angerechnet wird. Das Gericht weist die Klage jedoch ab. Die Details zu den Urteilen finden Sie im nd-ratgeber.

Wohnen:

Mieterrechte vor Gericht (Teil 2 und Schluss) – Nur zwei Prozent aller mietrechtlichen Auseinandersetzungen landen vor Gericht. Doch ganz gleich, ob man vom Vermieter verklagt wird, etwa auf Duldung der Modernisierung, oder ob man selber seine Rechte durchsetzen muss – es ist nicht einfach, im Dschungel der Paragrafen und Instanzen den Überblick zu behalten. Wieso ist häufig gar keine Berufung beim Landgericht möglich? Wieso entscheiden Richter in scheinbar gleich gearteten Fällen ganz unterschiedlich? Und wer legt fest, wie hoch der Streitwert des Verhandlungsgegenstands ist? Der Berliner Mieterverein (BMV) klärt im nd-ratgeber auf.

Grund und Haus:

Eigenheim - Regelmäßige Instandsetzung lohnt sich. 56 Prozent der Wohnungen in Deutschland wurden zwischen 1949 und 1990 erbaut. Rund ein Viertel der fast 40 Millionen Wohnungen ist sogar noch älter. Grundsätzlich benötigen Bestandsbauten regelmäßige Pflege und Instandhaltung – je älter das Baujahr, desto umfassender die Maßnahmen. Auf was alles Eigenheimbesitzer achten sollten, ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Familie und Steuern:

Wenn Eltern die Kinder noch vor Ferienbeginn aus der Schule nehmen - Schule schwänzen für den Urlaub? Jeder zehnte Autofahrer mit Kindern hat seinen Nachwuchs schon mal früher aus der Schule genommen, um in den Urlaub zu fahren. Wie das auch jetzt wieder zu Beginn der Sommerferien vielfach der Fall war. Doch Vorsicht: In Deutschland herrscht Schulpflicht und, Eltern haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder am Unterricht teilnehmen. Wer dennoch die Kinder die Schule schwänzen lässt, um früher in den Urlaub zu starten, handelt ordnungswidrig und riskiert ein Bußgeld, wie im nd-ratgeber nachzulesen ist.

Geld und Versicherung:

Negativzinsen - Minuszins bei Riester-Sparplan – was darf eine Bank? Wer bei der Bank Geld anspart, erwartet Zinsen – erst Recht fürs Alter. Doch darf eine Bank wegen des Zinstiefs Negativzinsen auf Riester-Kunden abwälzen? Fragen & Antworten dazu lesen Sie im nd-ratrgeber

Verbraucherschutz:

Rund um das Abschleppen. Gilt auf einem Straßenabschnitt wegen eines Umzugs kurzfristig ein Parkverbot, dürfen dort parkende Autos abgeschleppt werden. Die Kosten dafür müssen die Fahrzeughalter aber nur tragen, wenn die Parkverbotsschilder mit mindestens drei vollen Tagen Vorlauf aufgestellt wurden. Die Einzelheiten eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sind im nd-ratgeber nachzulesen.