Für Berlin hat die nun abgeschlossene Positionierung der Träger sozialer Einrichtungen wie der Stadtteilzentren praktische Auswirkungen: Wer die Erklärung unterschrieben hat, steht beispielsweise für rechte Veranstaltungen nicht zur Verfügung. Soll heißen: Es werden keine Räumlichkeiten an die genannten extrem rechten Gruppierungen vermietet.

Neben der NPD und der sogenannten Identitären Bewegung wird explizit auch auf die AfD verwiesen. Die Partei sei »ein Sammelbecken unterschiedlicher Kräfte und Personen, die in Teilen rechtspopulistische, rassistische und extrem rechte Positionen vertreten«.

Es ist ein starkes Zeichen gegen die extreme Rechte geworden: Innerhalb eines Monats haben insgesamt 180 Träger sozialer Einrichtungen und demokratischer Projekte eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Deren Kern: »Eine Grundlage unserer Arbeit ist die Positionierung gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und menschenverachtende Einstellungen.« Das beinhalte auch die Auseinandersetzung mit den dazu gehörenden Gruppierungen und Parteien, heißt es in der Erklärung mit dem Titel »Für Menschenrechte und eine demokratische Kultur«.

Unterzeichner erklären, AfD und Co. keine Räume zu vermieten

