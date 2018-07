Frankfurt am Main. Verbraucherschützer verlangen von der Finanzaufsicht Bafin schärfere Regeln für Geldanlage-Roboter im Internet. Die Qualität der noch recht neuen Instrumente, die Sparern eine automatisierte Vermögensverwaltung anbieten, sei für Anleger schwer zu beurteilen und teils »zweifelhaft«, kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Dienstag. »Verbraucher müssen nachvollziehen können, was Algorithmen bei der Geldanlage wie entscheiden«, forderte vzbv-Finanzexpertin Dorothea Mohn. Es gibt rund 30 Anbieter in Deutschland, sowohl Banken als auch Start-ups. dpa/nd