Peking. Das Hotelbuchungsportal Booking.com aus den USA, steigt beim chinesischen Chauffeurdienst Didi Chuxing ein. Booking.com investiere eine halbe Milliarde Dollar, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Die »strategische Partnerschaft« sehe zudem vor, die beiden Vermittlungsplattformen zu vernetzen. Didi hatte 2017 das Geschäft des US-Fahrdienstvermittlers Uber in China übernommen und ist inzwischen auch in Australien, Japan und Brasilien vertreten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 550 Millionen Kunden weltweit. AFP/nd