Auf der sächsischen Festung Königstein öffnet am 27. Juli eine neue Dauerausstellung. Im Fokus der Präsentation in der Georgenburg stehe die Gefängnisgeschichte auf dem Königstein, teilte die Geschäftsführung der Festung am Dienstag mit. Unter anderem könne sich der Besucher an Medienstationen über Einzelschicksale von Gefangenen informieren.

In den neu gestalteten und zum Teil erstmals zugänglichen Räumen werde zudem die Bau- und Nutzungsgeschichte der Anfang des 17. Jahrhunderts errichteten Georgenburg vorgestellt. Zu erleben seien auch eine mit Muskelkraft zu betreibende Wäschemangel und eine Fotodokumentation mit dem Titel »Festung Königstein um 1900«.

Die Georgenburg ist Teil der sogenannten Westbebauung, zu der auch Kommandantenhaus, Torhaus und Neues Zeughaus gehören. Mitte Juni war sie nach zweijähriger Bauzeit übergeben worden. dpa/nd