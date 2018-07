Buenos Aires. Einer der meistgesuchten Offiziere der ehemaligen chilenischen Militärdiktatur ist im Nachbarland Argentinien gefasst worden. Das argentinische Sicherheitsministerium kündigte am Montag die Auslieferung von Sergio Francisco Jara Arancibia an Chile an, wo er sich vor Gericht verantworten müsse. Jara Arancibia soll zu Beginn der Diktatur unter Augusto Pinochet 1973 einen Arzt und einen Staatsbediensteten ermordet haben, die gegen die Diktatur waren. Die Festnahme erfolgte in Mar del Plata südlich von Buenos Aires. AFP/nd