San José. UN-Generalsekretär António Guterres hat einen sofortigen Stopp der Gewalt in Nicaragua gefordert. Es sei nicht akzeptabel, dass es Tote in dem mittelamerikanischen Land gebe, sagte Guterres am Montag in Costa Ricas Hauptstadt San José, wo er den Präsidenten des Staats, Carlos Alvarado, traf. Zudem müsse der Friedensdialog in Nicaragua wieder aufgenommen werden, um die Krise zu lösen. Bislang hatte sich Guterres nicht zu dem Konflikt geäußert. dpa/nd