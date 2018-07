Düsseldorf. Für den ab 1. August wieder möglichen Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen den deutschen Botschaften rund um Syrien - also in der Türkei, Jordanien, Libanon und Nordirak - 28 000 Terminwünsche von Angehörigen in Deutschland lebender Flüchtlinge vor, wie am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete. Flüchtlinge mit dem eingeschränkten subsidiären Schutz können ab August wieder ihre sogenannte Kernfamilie nachholen - allerdings gilt dies nur für höchstens 1000 nachreisende Angehörige pro Monat. Agenturen/nd