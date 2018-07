München. Die SPD im bayerischen Landtag zeichnet den Kapitän des Flüchtlings-Hilfsschiffes »Lifeline«, Claus-Peter Reisch, mit ihrem Europa-Preis aus. Reisch werde der mit 2500 Euro dotierte Preis am 27. Juli im Landtag übergeben, teilte die Fraktion am Dienstag in München mit. Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen erklärte, der Schutz der Menschenwürde sei das oberste Ziel der Europäischen Union; immer häufiger werde dieses Prinzip in Europa aber von Politikern mit den Füßen getreten. »Mutige Menschen wie Claus-Peter Reisch halten die Werte am Leben, für die unsere Gemeinschaft steht.« Reisch mache dies nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. »Deshalb ist er ein großer Europäer.« AFP/nd