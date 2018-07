Was soll das sein

Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland in zwei Urteilen schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Zum einen verurteilten die Straßburger Richter Moskau am Dienstag im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja im Jahr 2006. Sie gaben der Familie der Journalistin Recht, die Moskau mangelhafte Ermittlungen zu dem Verbrechen vorwerfen. Ihnen muss Russland nun zusammen 20 000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Das zweite Urteil betrifft die Inhaftierung von drei Mitgliedern der Frauen-Punkband Pussy Riot wegen einer Protestaktion in einer Moskauer Kirche im Jahr 2012. Den Frauen, die bis zu einem Jahr und neun Monate in Haft waren, sprach der Gerichtshof Schmerzensgeld zwischen 5000 und 16 000 Euro zu.

Vier Pussy-Riot-Mitglieder, die am Sonntag in Moskau das WM-Endspiel gestört hatten, wurden am Montag von einem Moskauer Gericht zu 15 Tagen Polizeigewahrsam verurteilt. AFP/nd