Magdeburg. Mit seiner einzigartigen Dichte an UNESCO-Welterbestätten will Sachsen-Anhalt in den kommenden Monaten bei Touristen punkten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte die Autobahn 9 am Dienstag in Magdeburg zur »Welterbe-Autobahn«. Dort werden neue Hinweisschilder angebracht, um Reisende auf die fünf UNESCO-Weltkulturerbestätten aufmerksam zu machen. Die meisten Welterbestätten befänden sich links und rechts der Autobahn und seien von der A 9 aus erreichbar. Einzig für Quedlinburg, dessen Altstadt zum UNESCO-Welterbe zählt, müsse ein längerer Weg gefahren werden. Haseloff sprach bei der offiziellen Präsentation des neuen Plakatmotivs von der »einzigen Welterbe-Autobahn auf diesem Globus«. Ab Ende Juli werden insgesamt sechs Autobahnschilder an der A 9 auf das Welterbe im Land hinweisen. dpa/nd