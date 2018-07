Neustrelitz. Der Nachbau eines Slawendorfes am Zierker See in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) ist 20 Jahre nach seiner Eröffnung stark renovierungsbedürftig. Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der mit alten Techniken errichteten Dorfanlage seien ebenso nötig wie eine Anpassung der Sicherheitseinrichtungen an aktuelle Bauvorschriften, teilte das Agrarministerium in Schwerin mit. Dies alles koste 420 000 Euro. Das Ministerium steuere aus EU-Mitteln 270 000 Euro bei, die Stadt Neustrelitz 30 000 Euro. Das Slawendorf wurde 1998 eröffnet. dpa/nd