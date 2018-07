Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Dresden. Eine Pause machen von der Schule und sich im Urlaub erholen: Mehrere Träger in Sachsen ermöglichen Kindern aus einkommensschwachen Familien eine kostenlose Ferienfreizeit. Rund 1000 Kinder schickt das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens laut einer Sprecherin dieses Jahr auf eine Freizeit. Die Stiftung Allianz für Kinder und die Deutsche Fernsehlotterie ermöglichen rund 60 Kindern einen Urlaub. »Der Bedarf ist aber sehr viel größer«, sagte Olaf Boye, Geschäftsführer des Landesverbands Sachsen des Deutschen Kinderbunds. »Wir erreichen bei weitem nicht alle, der Bedarf ist immens«, sagt auch Sigrid Winkler-Schwarz von der Diakonie. Die Paritätische Wohlfahrtsverband geht davon, dass etwa jedes fünfte Kind in Sachsen in Armut lebt. dpa/nd