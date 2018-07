Autofahren mit Telefon in der Hand ist längst Alltag - Verkehrsexperten wollen wenigstens die Kinder sensibilisieren

Erfurt. In Thüringen gibt es den jüngsten verfügbaren Zahlen zufolge erstmals mehr als 100 Einkommensmillionäre. 2014 hatten erstmals 101 Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag ihrer Einkünfte von einer Million Euro diese Grenze überschritten, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit habe sich ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr 2013 um 23 Steuerpflichtige erhöht. Der durchschnittliche Gesamtbetrag der Einkünfte betrug 2014 rund 3,2 Millionen Euro je Steuerpflichtigem. Zusammen veranlagte Ehepaare werden dabei jeweils als ein Steuerpflichtiger gezählt. Die Einkünfte stammten mit 259 Millionen Euro vorwiegend aus Gewerbebetrieben, aus selbstständiger Arbeit (31 Millionen Euro) sowie Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit (18 Millionen Euro). dpa/nd

