Schwerin. Die Finanzmittel für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums bis 2020 und darüber hinaus gesichert. Für das neue Freiwilligenjahr, das für die meisten am 1. September beginnt, stünden rund 400 000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) übergab an neun Träger mit jeweils 20 Teilnehmern Förderbescheide zu jeweils 44 400 Euro. Damit liegt die Förderung auf dem Niveau des Vorjahres. Im Land absolvierten 2017/18 fast 800 junge Erwachsene in 565 Einsatzstellen einen solchen Freiwilligendienst. dpa/nd