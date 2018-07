Nach Angaben von Nasa-Sprecher Ball will der Bund noch im Herbst erneut einen Förderaufruf für Ladesäulen starten. Auch das Land wolle im kommenden Jahr wieder Geld bereitstellen. Details seien aber noch nicht geklärt, sagte Ball. dpa/nd

Derzeit gibt es etwas mehr als 200 Ladepunkte in Sachsen-Anhalt. Bis das Ziel der CDU-geführten Landesregierung erreicht ist, im Jahr 2020 rund 1300 solcher Säulen bereitzuhalten, ist es noch ein langer Weg. Die Zahl beruht auf einer Rechnung der Bundesregierung: Bis 2020 sollen eine halbe Million E-Autos auf deutschen Straßen rollen. Auf Sachsen-Anhalt würden dann anteilig rund 13 000 Fahrzeuge entfallen, kalkuliert wird mit einem Ladepunkt pro zehn Elektroautos. In Sachsen-Anhalt soll dann von jedem Ort im Land innerhalb von 15 Minuten Fahrt eine Ladesäule erreichbar sein. Bislang gibt es allerdings nur wenige Hundert Elektroautos im Land.

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt bleibt bei der Förderung von Ladesäulen für Elektroautos in diesem Jahr Geld ungenutzt. Zwar hat sich die Zahl der Anträge durch eine Fristverlängerung deutlich erhöht. Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Nasa können aber trotzdem nur 200 000 Euro der eigentlich geplanten 300 000 Euro genutzt werden. Insgesamt fließt demnach Landesgeld für etwa 80 neue Ladepunkte. Vor der Fristverlängerung Mitte Juni hatten nur 46 Anträge vorgelegen. Die Anträge stammen den Angaben zufolge von Unternehmen und Kommunen. Das Land übernimmt 40 Prozent der Kosten für die neuen Ladesäulen.

Vielerorts hinkt der Ausbau der Infrastruktur für E-Autos hinterher - auch in Sachsen-Anhalt

