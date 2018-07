Foto: Der französische Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr so viele Elektrofahrzeuge in Deutschland abgesetzt wie noch nie. Insgesamt seien 3214 E-Fahrzeuge der Marke zugelassen worden, teilte der Konzern mit. Das seien 14,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Derzeit deckt Renault nach eigenen Angaben 16,2 Prozent am deutschen Markt für E-Fahrzeuge ab. dpa/nd Foto: dpa