Bad Frankenhausen. Blick auf die schiefe Oberkirche im thüringischen Bad Frankenhausen: Das mittelalterliche Bauwerk mit seinem 4,60 Meter aus dem Lot geratenen Turm ist wieder eingerüstet, denn derzeit läuft die nächste Sanierungsetappe. Nachdem im Jahr 2016 der schiefe Turm mit einem Stahlkorsett vor dem Einsturz bewahrt wurde, geht es nun darum, Turmhaube, Gebälk und Mauerwerk zu sanieren. In den Jahren vor der Installation des Stahlkorsetts hatte sich der Turm jährlich um etwa 60 Millimeter geneigt. Die Kirche »Unserer Lieben Frauen am Berge«, wie das Gotteshaus eigentlich heißt, wurde im Jahr 1382 fertiggestellt. dpa/nd Foto: dpa/Jörg Carstensen

Foto: Bad Frankenhausen. Blick auf die schiefe Oberkirche im thüringischen Bad Frankenhausen: Das mittelalterliche Bauwerk mit seinem 4,60 Meter aus dem Lot geratenen Turm ist wieder eingerüstet, denn derzeit läuft die nächste Sanierungsetappe. Nachdem im Jahr 2016 der schiefe Turm mit einem Stahlkorsett vor dem Einsturz bewahrt wurde, geht es nun darum, Turmhaube, Gebälk und Mauerwerk zu sanieren. In den Jahren vor der Installation des Stahlkorsetts hatte sich der Turm jährlich um etwa 60 Millimeter geneigt. Die Kirche »Unserer Lieben Frauen am Berge«, wie das Gotteshaus eigentlich heißt, wurde im Jahr 1382 fertiggestellt. dpa/nd Foto: dpa/Jörg Carstensen

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bettina und Volker Pfüller: Malerei und Zeichnungen in der Bohnsdorfer Kulturküche

Ein Besuch der Hafenküche in Rummelsburg, die sich als schwer zu haben inszeniert

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!