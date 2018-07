Was soll das sein

Die S-Bahn verzichtet auf einen geplanten Test, bei dem stark verspätete Züge an zwei Stationen ohne Halt vorbeifahren sollten. Das umstrittene Pilotprojekt sollte dazu dienen, Verspätungen auf dem S-Bahnring aufzuholen. Zu dem Vorhaben habe es jedoch »keine uneingeschränkte Zustimmung seitens der Kunden und des Bestellers« gegeben, teilte die S-Bahn am Dienstag mit. Das Unternehmen habe die Länder Berlin und Brandenburg als Auftraggeber des S-Bahn-Verkehrs darüber informiert, dass es das Projekt nicht weiterverfolge. Geschäftsführer Peter Buchner hatte nach kritischen Berichten über den Test bereits klargestellt, die Durchfahrten nur dann einzuführen, wenn sie von den Kunden akzeptiert werden. Nun heißt es, die S-Bahn wolle sich auf die Umsetzung der anderen rund 180 Maßnahmen des Qualitätsprogramms konzentrieren, das am Mittwoch vorgestellt werden soll. dpa/nd