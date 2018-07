Die Behörden gehen davon aus, dass in der Hauptstadt früher oder später erste Wölfe auftauchen. Angesichts einer steigenden Zahl von Wölfen im Nachbarland Brandenburg könne auch in Berlin »mit einzelnen durchwandernden Tieren gerechnet werden«, teilte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mit. »Von der Ansiedlung eines Rudels in der Stadt ist aufgrund des Raumbedarfes und des Ruhebedürfnisses der Tiere nicht auszugehen«, fügte er hinzu. »Seit einigen Jahren befinden sich Wolfsrudel im Berliner Umland, ohne dass bisher ein Nachweis dieser Tierart in Berlin gelang«, erläuterte Tidow. dpa/nd