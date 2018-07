Was soll das sein

Criewen. Nach dem Ende der Brutzeit vieler Vogelarten hat im Nationalpark Unteres Odertal die Kanusaison begonnen. Bis zum 14. November dieses Jahres können Besucher bei geführten Exkursionen auf drei Strecken die Wasserwelt der Polderlandschaft in der Uckermark erkunden. Die zertifizierten Kanuführer erklären auf den Touren die Besonderheiten und die Vielfalt von Flora und Fauna in Deutschlands einzigem Auen-Nationalpark. Zudem weisen sie den Weg durch das Wasserlabyrinth im Nationalpark. Die drei unterschiedlichen, mehrstündigen Touren sind zwischen sieben und elf Kilometer lang. Sie können über den Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal in Schwedt (Uckermark) gebucht werden. dpa/nd