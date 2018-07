In seiner Sommer-Edition präsentiert das Filmfest Litauisches Kino goes Berlin im Freiluftkino Insel im Cassiopeia das litauische Drama »Owl Mountain (Peledu Kalnas)« von Audrius Juzėnas, in dem es um eine Gruppe Jugendlicher im Nachkriegs-Litauen geht. Der Regisseur wird anwesend sein. nd

18. Juli, 21.30 Uhr, Freiluftkino Insel im Cassiopeia, Revaler Str. 99, Friedrichshain