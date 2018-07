Was soll das sein

Mit Beginn der neuen Spielzeit 2018/19 wird Nicole Lohrisch (40), bisher Verwaltungsleiterin an der Volksbühne Berlin, kommissarisch die Position der Geschäftsführenden Direktorin des Hauses übernehmen. Dies hat der Senat in seiner Sitzung am Dienstag auf Vorlage des Senators für Kultur, Klaus Lederer, beschlossen.

Gleichzeitig wurde Klaus Dörr (56) als kommissarischer Intendant der Volksbühne vom Senat bestätigt. Er hatte bereits im April 2018 kommissarisch die Leitung des Hauses übernommen. Die zunächst auf zwei Jahre befristeten Berufungen wurden notwendig, nachdem der Vertrag mit dem Intendanten der Volksbühne Chris Dercon im April 2018 aufgelöst worden war und der Vertrag des amtierenden Geschäftsführenden Direktors Thomas Walter im Sommer 2018 endet. nd