In der Reihe »Zurück auf Anfang«, bei der Filmschaffende auf ihre Frühwerke zurückblicken, hat das Lichtblick-Kino in diesem Monat erstmals ein Kollektiv eingeladen: das ehemalige Medienkollektiv kanalB mit seiner Dokumentation zu den Ereignissen in Genua 2001.

»10 Genua« war der erste eigene Dokumentarfilm des Medienkollektivs kanalB, das 2000 in einem ex-besetzten Haus in Friedrichshain gegründet wurde, um der allgemeinen Berichterstattung über Proteste und Demons᠆trationen etwas entgegenzusetzen. KanalB wurde gleich zu Beginn von der Woge der globalisierungskritischen Bewegung mitgenommen und hat zwölf Jahre lang Demonstrationen und politische Ereignisse gefilmt und die Filme tagesaktuell ins Netz gestellt. Die Gruppe war auf Grenzcamps, hat den 1. Mai in Berlin und die globalisierungskritische Bewegung gefilmt, und längere Dokumentarfilme gemacht, zum Beispiel über ermordete Coca-Cola-Gewerkschafter in Kolumbien oder die Einführung von Hartz IV. Eine Auswahl dessen, was sie an Videos sammeln und produzieren konnten, haben sie regelmäßig auf VHS-Kassetten, später auf DVD herausgebracht. Insgesamt sind 37 kanalB-Ausgaben erschienen. nd

18. Juli, 19 Uhr, Lichtblick-Kino, Kastanienallee 77, Prenzlauer Berg