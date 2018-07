Luckau. Die evangelische Dorfkirche in Prensdorf bei Luckau (Dahme-Spreewald) wird zur Hörspielkirche. Nach der Sanierung in den vergangenen Jahren solle nun »ein spannendes Konzept« mehr Besucher anlocken, teilte der Kirchenkreis Zossen-Fläming am Mittwoch in Zossen mit. Neben Orgelaufnahmen, die bei Besichtigungen der Barockkirche abspielbereit zur Verfügung stünden, würden auch »atmosphärisch eindrucksvolle Hörspiele« ins Programm aufgenommen. Am kommenden Sonntag wird zu einem Kriminal-Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Erzählung eingeladen. Weitere Hörspiele stehen am bereits am 4. und 19. August auf dem Programm. Die Feldsteinkirche ist im 15. oder 16. Jahrhundert erbaut worden. epd/nd