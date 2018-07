Beirut. Die zwei letzten von Rebellentruppen belagerten Orte in Syrien, die Dörfer Fua und Kafraja, sollen im Austausch gegen Gefangene der Regierung evakuiert werden. Die Unterhändler der Kriegsparteien - Russland seitens der Regierung in Damaskus und die Türkei seitens der Aufständischen - hätten sich darauf geeinigt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Syrische Staatsmedien hatten zuvor von einer anstehenden Einigung zur Evakuierung »tausender Menschen« aus den beiden Orten im Nordwesten Syriens berichtet. AFP/nd