Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid al-Hussein, gibt der Regierung in Nicaragua die Hauptschuld an der Gewalteskalation mit etlichen Toten in dem Land. Die Gewalt in dem mittelamerikanischen Land gehe von der Regierung, der Polizei und regierungsnahen Schlägertrupps aus, teilte ein Sprecher Al-Husseins am Dienstag mit. Die gewalttätigen Übergriffe von Schlägertrupps auf Zivilisten erhielten die ausdrückliche oder stillschweigende Unterstützung der Polizei und der Regierungsbehörden. dpa/nd