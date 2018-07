Der teuerste chinesische Film aller Zeiten ist an den Kinokassen grandios gefloppt. Die nach Angaben amtlicher Medien umgerechnet knapp 96 Millionen Euro teure Produktion »Asura« wurde am Sonntag aus den Kinos verbannt. Nach ihrem Kinostart am Freitag hatte sie gerade einmal rund sechs Millionen Euro eingespielt, wie die chinesische Ticketbörse Maoyan mitteilte. Die Filmemacher hatten daher am Sonntag mitgeteilt, der Film werde ab 22 Uhr nicht mehr gezeigt.

»Wir entschuldigen uns bei allen, die (den Film) sehen wollten und keine Chance dazu haben werden«, erklärte die Produktionsfirma Alibaba Pictures. Das Fantasy-Epos mit vielen Spezialeffekten sollte der erste Teil einer Trilogie sein. Der Film basiert auf der tibetisch-buddhistischen Mythologie und ist Teil der staatlichen Bemühungen, Werke mit Elementen traditioneller chinesischer Kultur zu fördern. Staatliche Medien hatten den Film hochgepriesen. Die Zeitung »China Daily« kündigte ihn als »den am heißesten erwarteten Blockbuster« des Sommers an. Die Kritiken auf Chinas einflussreichster Review-Seite »Douban« fielen allerdings vernichtend aus. »Das ist lediglich ein prunkvoller Haufen Exkremente!«, schrieb ein Nutzer. dpa/nd