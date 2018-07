Oberhof. Das alpine Skigebiet um Oberhof im Thüringer Wald soll für Urlauber attraktiver werden. Thüringens Wirtschafts-Staatssekretärin Valentina Kerst übergab am Dienstag einen Fördermittelbescheid von 4,4 Millionen Euro für den Ausbau des Gebiets am Fallbach. Die Gesamtinvestitionen betragen laut Ministerium 4,9 Millionen Euro. Die Beschneiungsanlage für den Fallbachlift soll erweitert werden. Ziel ist es, den Hang innerhalb von 72 Stunden bei Temperaturen zwischen minus zwei und minus vier Grad flächig beschneien zu können.

Zudem soll die Skipiste bei einem querenden Bach verbessert werden. Dazu sollen der Geländeabschnitt aufgefüllt und eine Rohrleitung für das Bachwasser und zur Entwässerung des Geländes gebaut werden. Im Snowpark Winterland werden neue Hindernisse gekauft und das Gelände leicht verändert. Erweitert werden soll auch der Bikepark durch drei neue Strecken und den Bau einer Waschstation zum Säubern der Fahrräder. Prallmatten, Sicherheitstafeln, Fahrradständer an der Berg- und der Talstation sowie Sitzgelegenheiten werden neu gekauft.

Die Stadt Oberhof gehört zu den meistbesuchten Ferienorten im Thüringer Wald, der eines der wichtigsten Reisegebiete Thüringens ist. Knapp 390 000 Übernachtungen wurden 2017 in Oberhof gezählt. Das sind laut Ministerium mehr als 46 Prozent aller Übernachtungen in dem Mittelgebirge. Das Land unterstützt dementsprechend die Ferienregion. Von 2011 bis Juni 2018 steckte das Wirtschaftsministerium rund 23 Millionen Euro in die touristische Infrastruktur Oberhofs. Gefördert wurden unter anderem die Wiedereröffnung der Rennsteig-Therme, der neu gestaltete Kurparks, die Modernisierung des Skihanges und des Liftes am Fallbach. Ein neuer Caravanstellplatz wurde gebaut. dpa/nd