Minsk. In Belarus ist ein regierungskritischer Journalist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Minsk verhängte die Strafe gegen den 38-jährigen Dmitri Halko am Dienstag wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten. Der Journalist, der für die britische Zeitung »The Times«, unabhängige ukrainische Nachrichtenportale und die oppositionelle weißrussische Website »Belarussky Partisan« geschrieben hatte, weist die Anschuldigungen zurück und kritisiert den Prozess als politisch motiviert. Halko hatte immer wieder über den Konflikt in der Ostukraine zwischen regierungstreuen Kämpfern und prorussischen Rebellen berichtet. Seit vergangenem Jahr lebte er mit seiner Familie in der Ukraine. Im April wollte er seinem Heimatland aber einen Besuch abstatten und wurde bei der Einreise festgenommen. AFP/nd