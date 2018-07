Rukla (dpa) - Das von der Bundeswehr in Litauen angeführte Nato-Bataillon wird nun auch von 250 tschechischen Soldaten samt militärischer Ausrüstung unterstützt. Das Truppenkontingent trat am Dienstag auf dem Stützpunkt Rukla seinen Dienst als Teil des multinationalen Gefechtsverbands an, das zum Schutz der Nato-Ostflanke und zur Abschreckung Russlands eingesetzt ist. dpa/nd