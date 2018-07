Zerbst. Archäologen haben bei Zerbst in Sachsen-Anhalt ein Jahrtausende altes Urnengräberfeld mit 80 Grabstätten freigelegt. »Vor etwa 2750 Jahren wurden hier für mehrere Jahrhunderte, bis vor 2480 Jahren, immer wieder Urnen bestattet«, sagte Projektleiterin Susanne Friederich am Mittwoch. »Die Urnen wurden teilweise in bis zu sechs Schichten übereinander gelegt. Die verbrannten Überreste der Verstorbenen wurden in unverzierten Keramikurnen beigesetzt, einige waren von Steinen, als sogenannte Steinkistengräber, eingerahmt.« dpa/nd