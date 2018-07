Foto: Kiel. Was soll das dem Betrachter sagen? Eine Frau schaut sich die Skulpturen von Riesengorillas an, die derzeit vor Schleswig-Holsteins Landtag in Kiel stehen. Entworfen hat die insgesamt zehn Bronzeplastiken der chinesische Künstler Liu Ruowang. Die zum Himmel schauenden Skulpturen tragen den Titel »Original Sin« (zu deutsch: Erbsünde). Ihr Thema sei die »Hemmungslosigkeit des modernen Menschen«, sagte Liu Ruowang nach Enthüllung seiner Arbeiten am Dienstag. Aus seiner Sicht passten die Kunstwerke gut zur Politik. Aha. dpa/nd Foto: dpa/Frank Molter