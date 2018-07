Auf Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters und Senators für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, hat der Senat in seiner Sitzung am Dienstag Hinnerk Gölnitz zum Kanzler der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) bestellt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019. Gölnitz wurde bereits am 31. Januar durch den Erweiterten Akademischen Senat der Hochschule einstimmig gewählt.

Hinnerk Gölnitz studierte Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und an der University of Cape Town in Südafrika. 2013 bis 2015 gehörte er der Senatsverwaltung für Inneres an. Seit 2016 hat er eine Gruppenleiterposition in der Senatsverwaltung für Finanzen inne. Zwischen 2011 und 2012 hat er im Rektorat der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« an der Umsetzung der Novelle des Berliner Hochschulgesetzes für die drei Berliner Kunsthochschulen mitgewirkt. nd