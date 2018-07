Mit einer sogenannten Berliner Gedenktafel wird ab kommender Woche an das in den 1920er Jahren berühmte Varieté »Scala« erinnert. Das Gedenkzeichen soll am kommenden Dienstag am einstigen Standort in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg enthüllt werden, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Die »Scala« habe wie kaum eine andere Bühne das Lebensgefühl Berlins in den goldenen 20er Jahren verkörpert. Doch wie viele einst schillernde Kulturstätten jüdischer Besitzer seien auch die mehrheitlich jüdischen Eigentümer der »Scala« Opfer der »Arisierungspolitik« der Nazis geworden.

Zu den Opfern zählte Karl Wolffsohn, einer der einflussreichsten und innovativsten Akteure der Kulturszene seiner Zeit. Er floh nach Palästina, nachdem sein gesamter Besitz enteignet worden war. Initiator der Gedenktafel ist sein Enkel, der Historiker Michael Wolffsohn. Neben ihm spricht bei der Enthüllung der Gedenktafel auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linkspartei). dpa/nd