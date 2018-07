Die Grünen sind in der rot-rot-grünen Koalition einer Umfrage zufolge derzeit stärkste Partei. Im Berlin-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa kommen Grüne und CDU auf jeweils 18 Prozent. Die Grünen legten einen Punkt zu, die CDU verlor einen Punkt. LINKE und SPD büßten im Vergleich zum April jeweils zwei Punkte ein und erreichten nur noch 17 Prozent, wie »Bild« am Mittwoch berichtete. Die FDP verlor ebenfalls einen Punkt und lag bei sieben Prozent. Der AfD würden 14 Prozent der Befragten ihre Stimme geben, ein Prozentpunkt mehr. Für eine Überraschung sorgte die Satirepartei »Die Partei«, die vier Prozent erreichte. Sie könne sich damit »Hoffnungen machen, die 5-Prozent-Hürde bei den nächsten Wahlen zu überspringen«, sagte Insa-Chef Herrmann Binkert der Zeitung. dpa/nd

