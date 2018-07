SPD konkretisiert Pläne für Änderungen an der Agenda 2010 / Kipping: Sanktionen und Sperrzeiten abschaffen

Das Arbeitslosengeld I ist eine Versicherungsleistung, die in der Regel bei 60 Prozent des Einkommens liegt. Je nach Anspruchsberechtigung wird es zwischen sechs und 24 Monaten gezahlt. 2017 lag die Zahl der Bezieher bei durchschnittlich 745.000. AFP/nd

Die LINKE-Chefin verwies darauf, dass rund 16 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland Niedriglöhne bezögen. Sie verdienten bis etwa 2000 Euro brutto, ein Drittel verdiene durchschnittlich 3000 Euro brutto. Diesen Menschen drohe bei Jobverlust Armut.

Berlin. Die Bezieher von Arbeitslosengeld I sind häufig von Armut bedroht . Das ist das Ergebnis einer von LINKE-Chefin Katja Kipping bei der Arbeitsagentur abgefragten Statistik, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Die durchschnittliche monatliche Anspruchshöhe lag im vergangenen Jahr demnach bei 932 Euro. Bei Männern waren es durchschnittlich 1049 Euro, bei Frauen nur 788 Euro.

LINKEN-Politikerin Zimmermann fordert: »Die Menschen brauchen wieder mehr Geld in der Tasche.«

Freiwillige aus Ostdeutschland seien einsatzbereit, werden aber am erneuten Auslaufen gehindert

