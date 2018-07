Was soll das sein

Foto: dpa/Stephanie Pilick

Kahla. Drei Unbekannte haben in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) einen 16 Jahre alten Deutschen mit afghanischer Herkunft verprügelt. Der Jugendliche vermute einen rassistischen Hintergrund für den Vorfall vom Mittwochabend, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Behörde selbst hat bisher keine entsprechenden Hinweise. Es werde nach Zeugen für den Angriff gesucht.

Die drei Männer hatten den 16-Jährigen laut Polizei vor dem Bahnhof angesprochen und um Feuer gebeten. Als er verneinte, begannen sie auf ihn einzuprügeln. Die Angreifer waren seinen Angaben zufolge augenscheinlich deutscher Abstammung.

Der Thüringer Verfassungsschutz sieht in Kahla einen Versammlungsort der rechtsextremen Szene. Im April dieses Jahres war es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Burschenschaftern und Geflüchteten gekommen. Sieben Männer sollen die Jugendlichen damals in deren Unterkunft verfolgt haben. Es gab mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. In der Folge kam es auch zu einer Explosion vor dem Club, deren Hintergründe noch nicht geklärt sind. dpa/nd