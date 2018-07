Frankfurt am Main. Die Commerzbank hat eine milliardenschwere Zusammenarbeit mit der chinesischen Großbank ICBC geschlossen, um vom Ausbau der »neuen Seidenstraße« zu profitieren. Das Frankfurter Geldhaus strebe an, binnen fünf Jahren Projekte im Höhe von fünf Milliarden US-Dollar in Bezug zu den Handelsrouten zu unterstützen, die China besser mit dem übrigen Asien sowie Afrika und Europa verbinden soll. Das teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Bei der Kooperation gehe es sowohl darum, deutsche und europäische Firmenkunden bei Investitionen in China zu begleiten als auch asiatische Unternehmen bei Geschäften in Europa zu unterstützen. AFP/nd