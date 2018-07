Gewerkschaftsprotest 2016 in Bangalore Foto: dpa/Jagadeesh Nv

Ein vernehmliches Aufatmen gab es Ende Juni bei den rund 2,7 Millionen Pendlern, die in Delhi täglich die U-Bahn nutzen. Der High Court hatte dem geplanten Streik von 9000 Me-tro-Beschäftigten in der zweitgrößten indischen Metropole vorerst einen juristischen Riegel vorgeschoben. Der Arbeitskampf von Fahrern, Technikern, Kontrolleuren und Servicepersonal für höhere Gehälter ist damit aber nicht vom Tisch. Im September verhandelt das Oberste Unionsgericht erneut. Und die Beschäftigten sind durchaus einfallsreich in anderen Protestformen: An den zwei vorgesehenen Streiktagen trugen sie schwarze Armbänder, veranstalteten kurze Sit-ins, boykottierten die Mittagspausen.

Trotz des unterbundenen Ausstands - durch den Subkontinent schwappt eine wahre Welle von Streiks, die dem Normalbürger so manche Einschränkungen bescheren. Da sehr unterschiedliche Berufsgruppen gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Lohndumping aufbegehren, wächs...