Dresden. Für das Jahr 2017 verzeichnen die Statistiker für Sachsens Landeshauptstadt Dresden ein Einwohnerplus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut Melderegister hätten 557 098 Menschen in der sächsischen Landeshauptstadt gelebt, teilte die Stadtverwaltung mit. Das seien 4062 Personen mehr. epd/nd

