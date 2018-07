Offenbach. Die Stadt Offenbach in Hessen hat einen Berufsfischer beauftragt, den »Problem-Wels« in einem der Offenbacher Teiche zu fangen. Auch ein Gewässer, in dem der Fisch artgerecht untergebracht werden kann, sei gefunden, sagte eine Stadtsprecherin. Der etwa 1,50 Meter große Raubfisch soll die im Teich lebenden Fische weitgehend aufgefressen und auch artengeschützte Küken erbeutet haben. Inzwischen scheint es beschlossene Sache zu sein, dass der Riesenfisch - wenn er denn gefangen wird - nicht verzehrt wird. dpa/nd