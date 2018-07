Potsdam. Zum 35. Mal wird in diesem Jahr der Innovationspreis Berlin Brandenburg vergeben. Am 30. November 2018 werden die bis zu fünf Preisträgerinnen und Preisträger in Berlin geehrt. Insgesamt haben sich 174 Unternehmen, Einrichtungen und Start-ups beworben. Seit Bestehen der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB) ist das die höchste Zahl der Einreichungen. Der Innovationspreis ist einer der renommiertesten deutschen Wirtschaftspreise und Aushängeschild der Innovationskraft der Hauptstadtregion. Unter den 174 Einreichungen sind 28 länderübergreifende Verbundprojekte. Wirtschafts-Staatssekretär Hendrik Fischer (SPD) hebt besonders die hohe Zahl der Einreichungen von häufig im Familienbesitz befindlichen Handwerksbetrieben und Mittelständigen Unternehmen hervor. Der Innovationspreis Berlin Brandenburg wird jährlich von den Wirtschaftsverwaltungen der Länder Berlin und Brandenburgvergeben. Mehr als 150 Preisträger wurden in den vergangenen 34 Jahren schon für ihre herausragende und innovative Arbeit ausgezeichnet. bkr