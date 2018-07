200.000 Menschen demonstrierten am 14. Juli für inhaftierte katalanische Politiker der Unabhängigkeitsbewegung und exilierte Politiker wie Carles Puigdemont. Foto: dpa/Jordi Boixareu

Wie stellt sich die Situation für Carles Puigdemont nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) in Schleswig dar?

Die deutschen Richter lassen eine Auslieferung nur wegen Veruntreuung zu. Wir haben Kenntnis davon, dass am spanischen Obersten Gerichtshof nun debattiert wird, ob man sie dafür akzeptiert.

Wirkt sich der OLG-Beschluss auf die anderen politischen Gefangenen aus Katalonien, die in Spanien inhaftiert sind, aus?

Formal nicht. Wir befinden uns in Spanien aber in einer delikaten Situation. Mit dem Regierungswechsel (von Mariano Rajoy, rechte Volkspartei zu Pedro Sánchez sozialdemokratische PSOE, die Red) kam mit Maria José Segarra auch eine neue Generalstaatsanwältin zu einem Zeitpunkt, zu dem die Staatsanwaltschaft ihr Anschuldigungen formulieren muss. Es wäre ein guter Moment, die Rebellionsvorwürfe zurückzuziehen, da sie in Deutschland mit aller Klarheit abgelehnt wurden.

