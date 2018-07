Güstrow. Mecklenburg-Vorpommern will mehr Forstwirte ausbilden. In den nächsten Jahren gingen zahlreiche Mitarbeiter der Landesforstanstalt in den Ruhestand, teilte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag mit. Pro Jahr schieden dann allein 30 Waldarbeiter aus. Daher soll die Forstwirtsausbildung vom kommenden Jahr an schrittweise von 60 auf 90 Stellen erhöht werden, sagte der Minister. »Das heißt, wir werden jährlich statt 20 dann 30 Ausbildungsplätze anbieten können.« Ab 2028 werde die Ausbildung dann bis 2030 wieder auf das bisherige Niveau zurückgeführt. Die Landesforstanstalt bildet laut Ministerium als einzige Stelle im Land forstlichen Nachwuchs aus. An den zehn Ausbildungsforstämtern im Land seien derzeit insgesamt 60 junge Leute in der Ausbildung zum Forstwirt. Die Lehrlinge verbringen etwa 65 Prozent der Ausbildung in den Forstbetrieben, die übrige Zeit an der Fachschule für Agrarwirtschaft und an der Berufsschule in Güstrow. dpa/nd