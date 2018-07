Was soll das sein

Hamburg. Ein deutschlandweit neues Shuttle-Angebot im öffentlichen Nahverkehr bringt in zwei Hamburger Stadtteilen Fahrgäste von nahen Haltepunkten bis zur Bushaltestelle oder Bahnstation. Die Kunden buchen ihre benötigte Fahrt zum HVV-Tarif über eine App, anschließend werden automatisch ähnliche Routen - wenn möglich - zu Fahrgemeinschaften gebündelt. Die Verankerung im öffentlichen Nahverkehr sei bisher in Deutschland einmalig, teilten die Projektentwickler, die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und die Bahn-Tochter Ioki, in Hamburg bei der Vorstellung mit. Der Fahrer eines britischen Taxis nachempfundenen Elektro-Autos, das vom britischen Hersteller LEVC mit sechs Sitzplätzen entwickelt wurde, bringt die Gäste zur individuell gewünschten Haltestelle. dpa/nd