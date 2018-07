Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Karlshorst ist ein 41 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr von der Treskowallee aus nach links in den Römerweg abbiegen und stieß dabei mit einer Tram zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 38-jährige Straßenbahnfahrer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und starb wenig später im Krankenhaus. Der Tramfahrer kam mit einem Schock zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer ist bereits der 22. Verkehrstote in diesem Jahr auf den Straßen der Hauptstadt. dpa/nd