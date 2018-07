Schon für Einheimische ist die Wohnungssuche angesichts der Marktlage sehr schwierig. Besonders Menschen aus anderen Nationen haben manchmal Schwierigkeiten, die Tricks und Kniffe bei der Wohnungssuchende zu verstehen und auch Rechte und Pflichten zu kennen. Der Sozialträger GEBEWO bietet nun mit dem Projekt »Mein Weg zum Wohnen« eine Schulung zu den Themen »Wohnungssuche« und »Wohnen als Mieter« an. Die jeweiligen Kurse werden in arabischer, bulgarischer und rumänischer Sprache abgehalten. Mehr Informationen unter mein-weg-zum-wohnen.de. nd