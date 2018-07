20. Juli, 24 Uhr, Programmkino in der Chaostheorie, Schliemannstr. 15, Prenzlauer Berg

Im Saal 2 der Chaostheorie wird der Gruselklassiker »Phantasm« aus dem Jahr 1979 wieder aufgeführt, in dem Teenager Mike, nachdem seine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, zufällig die seltsamen Aktivitäten auf einem Friedhof beobachtet. nd

Im Berlin der 1920er Jahre entdeckten die neuen Boulevardmedien das Verbrechen als auflagensteigerndes Thema, und Hellseher dingten sich der Polizei als Verbrechensaufklärer an

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!